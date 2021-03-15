Президент: Мы выполнили свою задачу, освободили территории

Мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктур

"Мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктура".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Масштаб работы будет большим. Площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров. Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это - часть Заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах.

Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем. Знаю, что в эти дни вы очень заняты, совершаете визиты во многие страны. Очень рад видеть вас в Азербайджане. Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет очень продуктивным. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.