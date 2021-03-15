О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мы выполнили свою задачу, освободили территории

Президент: Мы выполнили свою задачу, освободили территории Мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктур
Карабах
15 марта 2021 г. 00:33
Президент: Мы выполнили свою задачу, освободили территории
Ильхам Алиев

"Мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктура".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Масштаб работы будет большим. Площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров. Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это - часть Заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах.

Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем. Знаю, что в эти дни вы очень заняты, совершаете визиты во многие страны. Очень рад видеть вас в Азербайджане. Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет очень продуктивным. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz öz vəzifəmizi tamamlamışıq, əraziləri azad etmişik

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19
13 марта 2021 г. 16:26
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi