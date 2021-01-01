Президент: Мы в одиночку противостояли Армении и ее покровителям

Уже много лет различные эксперты, занимающиеся вопросами региона, высказывали свое мнение о неизбежности войны

"Уже много лет различные эксперты, занимающиеся вопросами региона, высказывали свое мнение о неизбежности войны. В то же время на протяжении всех этих лет в числе адресованных нам заявок, как говорится, преобладал один тезис – военного разрешения конфликта нет. Кто-то вбросил этот тезис. Я примерно знаю, кто. Все остальные организации, имеющие и не имеющие отношение к этому, занимающиеся и не занимающиеся вопросами региона, все в один голос говорили, что военного разрешения конфликта нет".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В последние годы я побывал во многих странах с официальными визитами, – конечно, как в странах региона, так и других. Все эти визиты освещены. Во многих случаях кто-то из моих коллег, никак не связанный с нашим регионом, говорил, что конфликт не имеет военного разрешения. Откуда ты знаешь? Различными кругами было сказано, что это должно быть доведено до Ильхама Алиева. Говорили страны, круги, играющие активную роль в управлении миром: надо сказать именно так, чтобы побудить нас свернуть с этого пути, чтобы этого никогда не произошло. Чтобы статус-кво оставался вечным, неизменным. Хотя порой говорили, что статус-кво неприемлем. Но впоследствии, как говорится, отказались и от этого. Стали говорить, что статус-кво неустойчив. Значит, приемлем. Но для нас он был неприемлем. Мы в одиночку противостояли Армении, ее покровителям, попечителям и проармянским силам. В одиночку! Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора. Хотя несколько раз такие попытки предпринимались. Неоднократно, даже допуская определенную фальсификацию, говорили, что при составлении документов якобы были допущены ошибки, подстрекая, побуждая нас с какому-то варианту. Но не прошло и не могло пройти, так как была и есть твердая воля. Интересы азербайджанского народа превыше всего. Освобождение наших земель от оккупации было важнейшей задачей, и мы уверенно шли к этой цели.

В последние годы ситуация начала обостряться. Армения уже не могла скрывать своих намерений. Потому что переговоры фактически потеряли смысл, и не только в эти последние два года, а примерно на протяжении 5-6 лет. Армения регулярно проводила военные учения на оккупированных землях. Эти военные учения проводились на территории Агдамского района. По словам руководства Армении, в них принимали участие десятки тысяч человек. Организовывались нападения на наши позиции. Военный вертолет совершил нападение, и был сбит. Это позволило Армении, использовав данный предлог, заявить: Азербайджан сбил наш вертолет, теперь переговоры должны быть прекращены. Каждый раз при появлении возможности для определенного продвижения они прибегали к подобным провокациям.

Апрельские бои не стали уроком для Армении. Продолжавшиеся несколько дней Апрельские бои завершились нашей хоть и маленькой, но победой. Армения была принуждена, поставлена на место, мы освободили часть наших земель от оккупантов, показали, что никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Но это не стало им уроком. После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли. Это правда. Но затем там было захвачено отделение полиции - то ли это они сами организовали, то ли действительно такой случай произошел. Террористическая группировка совершила там теракт, после чего руководство Армении сказало, видите, обстановка здесь напряженная, мы не можем сделать это. Нас обманули. Гюннютская – Нахчыванская операция в 2018 году также была успешной. Мы взяли большую территорию, освободили ее и заняли стратегические высоты. И снова это не стало уроком. То есть, мы дали им шанс. В 2018 году в Армении, - сегодня некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, им лучше знать, - произошли изменения, появились надежды, и они были не беспочвенными. Я не хочу идти вглубь. Мы надеялись, что новое руководство очистится от прошлых ошибок, и этот вопрос найдет свое решение. Но и этого не произошло. Можно сказать, что спустя год против нас были сделаны неприемлемые шаги, нас фактически обманули, они выиграли время, чтобы решить свои внутренние проблемы, раздавить, арестовать внутреннюю оппозицию. Азербайджанский народ хорошо знает, что произошло потом. Неприемлемые заявления, оскорбление азербайджанского народа, неуместные действия, позорные шаги, заявления и провокационные военные операции – в июле, августе и, наконец, 27 сентября. Я сказал: Довольно уже, вперед! Вражеская армия была уничтожена за 44 дня. Сегодня армянской армии нет.

В период войны я регулярно информировал мой дорогой народ о ходе военных действий. Война проходила на глазах у нашего народа. После войны также предоставляется определенная информация о некоторых операциях, решениях. Не хочу уделять этому вопросу много времени. Но в течение 44 дней Азербайджанская армия разгромила армянскую армию. Наши героические солдаты и офицеры продемонстрировали мощь Азербайджана. Благодаря правильно спланированным и проведенным операциям, пользуясь техническими возможностями, опираясь на героизм, доблесть наших отважных сынов, мы сделали невозможное, уничтожили противника, враг поднял белый флаг, пал на колени. После освобождения от оккупации более 300 городов и сел, после освоождения древнего азербайджанского города, родной для всех нас Шуши, а следом множества сел враг полностью сдался, подписал акт о капитуляции и был вынужден покинуть другие находившиеся под оккупацией земли".