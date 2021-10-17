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Президент: Мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях

Президент: Мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях Война уже осталась в истории, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. Мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы своими руками создаем будущее.
Карабах
17 октября 2021 г. 22:06
Президент: Мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях

Война уже осталась в истории, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. Мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы своими руками создаем будущее.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Выразив уверенность в том, что все намеченные на предстоящий период цели будут достигнуты, глава государства сказал: «Мы достигнем этих целей, усилим нашу страну, приумножим мощь нашей армии и обеспечим безопасную жизнь азербайджанского народа. Конечно, мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях, в том числе моральных страданиях».

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Köçkünləri maksimum qısa müddətdə doğma torpaqlarına qaytaracağıq"

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