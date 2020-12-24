Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении

"Когда я бываю в этих освобожденных регионах, видя совершенное армянами зверство, еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для себя, но и для региона".

"Когда я бываю в этих освобожденных регионах, видя совершенное армянами зверство, еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для себя, но и для региона".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 декабря при посещении Губадлинского и Зангиланского районов.

"Мы раздавили армянский фашизм. Наши земли до такого состояния довел армянский фашизм. Мы сломали хребет фашистскому государству, террористическому государству Армении, она была вынуждена склонить колени перед нами и должна сделать правильные выводы. Армянское общество должно сделать правильные выводы. Если они будут жить с реваншистскими чувствами, конец будет плохой. Если с той стороны сюда выпустят хоть одну пулю, - отсюда до границы Армении пять километров, - мы доведем их до такого состояния, что вообще забудут свои имена", - сказал глава государства.