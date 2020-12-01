Президент Ильхам Алиев поздравил народ с освобождением Лачинского района

Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.