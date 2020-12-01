О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев поздравил народ с освобождением Лачинского района

Президент Ильхам Алиев поздравил народ с освобождением Лачинского района Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поздравил народ с освобождением Лачинского района
0 : 00
0 : 00

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates people on liberation of Lachin
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunması münasibətilə xalqı təbrik edib

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
1 декабря 2020 г. 12:40
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
1 декабря 2020 г. 12:10
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
1 декабря 2020 г. 11:15
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
1 декабря 2020 г. 10:17
Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
ФотоВсемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
30 ноября 2020 г. 15:01
В Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
ВидеоВ Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
28 ноября 2020 г. 09:23
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi