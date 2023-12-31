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Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.
Карабах
31 декабря 2023 г. 23:56
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди", - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: 2024-cü ildə Xocalı və Xankəndi sakinləri öz evlərinə qayıdacaqlar

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