Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.
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"Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди", - подчеркнул президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов.