Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.

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В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Как передает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. "Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди", - подчеркнул президент Азербайджана. Глава государства отметил, что кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов. Подпишитесь на наш Telegram канал