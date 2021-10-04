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Президент Азербайджана посетил разрушенную армянами албано-удинскую церковь

Президент Азербайджана посетил разрушенную армянами албано-удинскую церковь 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в селе Талыш Тертерского района разрушенную армянами албано-удинскую церковь.
Карабах
4 октября 2021 г. 12:16
Президент Азербайджана посетил разрушенную армянами албано-удинскую церковь
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3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в селе Талыш Тертерского района разрушенную армянами албано-удинскую церковь.

Как передает Report, глава государства сказал:

"Это древняя албанская церковь. Смотрите, в какой вид ее привели армяне. А потом они скажут, что это якобы армянская церковь. Если бы это была армянская церковь, они сотворили бы с ней такое?! Она будет охраняться как исторический памятник. В Азербайджане все религиозные памятники охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий и впредь будут охраняться. Мы восстановим и эту древнюю албанскую церковь. Армяне в течение 30 лет лишь разрушали этот регион".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan visits Albanian-Udi church destroyed by Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Talış kəndində ermənilər tərəfindən dağıdılan alban-udi kilsəsində olub

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