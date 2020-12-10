Президент: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость

"Армения не смогла конкурировать с нами. Я не раз в течение последних 17 лет говорил, что если Армения добровольно не выведет с наших земель свои оккупационные войска, то мы решим этот вопрос военным путем”.

"Армения не смогла конкурировать с нами. Я не раз в течение последних 17 лет говорил, что если Армения добровольно не выведет с наших земель свои оккупационные войска, то мы решим этот вопрос военным путем”.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 10 декабря во время выступления на параде, посвященном победе в Отечественной войне, на площади "Азадлыг" в Баку.

“Когда я был избран президентом в 2003 году, я, опираясь на нашу Конституцию и Священный Коран, поклялся, что буду защищать территориальную целостность Азербайджана. И сегодня с большой гордостью могу сказать, что Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость, восстановил международное право ”, - добавил Президент.