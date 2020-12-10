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Президент: Народ Азербайджана почти 30 лет ждал приказа Верховного главнокомандующего

Президент: Народ Азербайджана почти 30 лет ждал приказа Верховного главнокомандующего "Эта историческая победа. Азербайджанский народ ждал этого дня почти 30 лет"
Карабах
10 декабря 2020 г. 14:07
Президент: Народ Азербайджана почти 30 лет ждал приказа Верховного главнокомандующего
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"Эта историческая победа. Азербайджанский народ ждал этого дня почти 30 лет. Почти 30 лет он ждал приказа Верховного главнокомандующего".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 10 декабря во время выступления на параде, посвященном победе в Отечественной войне, на площади "Азадлыг" в Баку.

“Я неоднократно, обращаясь к азербайджанскому народу, говорил, что мы должны быть сильнее. И нам известно, что, когда и как надо делать. Жизнь показала это. Во время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. И этот железный кулак сломал хребет врагу", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın müddət ərzində Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi”

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