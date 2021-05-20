Президент: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

"Карабах является территорией Азербайджана. И нет никаких сомнений в этом. Так было, есть и всегда будет"

"Уверен, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией возможен, но для этого не хватает политической воли с армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Но я понимаю, что если сегодня кто-то в Армении заговорит о мирном договоре с Азербайджаном, это не добавит ему популярности. Но лидеры страны должны думать о государстве, а не своей политической карьере", - заявил президент.

Он подчеркнул, что мирный договор подразумевает обоюдное признание территориальной целостности стран.

Президент отметил, что Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении, и, конечно, в свою очередь Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. "Карабах является территорией Азербайджана. И нет никаких сомнений в этом. Так было, есть и всегда будет. Они должны оставить все попытки разговора о статусе Нагорного Карабаха. Это не вопрос для обсуждений", - заявил Ильхам Алиев.