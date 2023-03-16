Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме

Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме.

Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме.

Как сообщает Report, акция, приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась в рамках стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

В ней приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, а также представители различных агентств ООН, действующих в нашей стране.