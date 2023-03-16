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Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме

Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме.
Карабах
16 марта 2023 г. 14:16
Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме

Представители ООН приняли участие в посадке деревьев в Агдаме.

Как сообщает Report, акция, приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась в рамках стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

В ней приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, а также представители различных агентств ООН, действующих в нашей стране.

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Версия на английском языке ФотоUN representatives plant trees in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT nümayəndələri Ulu Öndərin 100 illiyi ilə əlaqədar Ağdamda ağac əkiblər

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