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Представители Азербайджана, России и Армении провели встречу в видеоформате

Представители Азербайджана, России и Армении провели встречу в видеоформате Трехсторонняя подгруппа провела заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам
Карабах
9 февраля 2021 г. 12:32
Представители Азербайджана, России и Армении провели встречу в видеоформате

Представители Азербайджана, России и Армении провели заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам в видеоформате.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне Нагорного Карабаха. Стороны обменялись мнениями по указанным вопросам.

Напомним, экспертная подгруппа действует в рамках трехсторонней рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Азербайджана, России и Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian and Russian officials hold video conferencing
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəsmiləri arasında görüş olub

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