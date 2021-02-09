Представители Азербайджана, России и Армении провели встречу в видеоформате

Трехсторонняя подгруппа провела заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам

Представители Азербайджана, России и Армении провели заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам в видеоформате.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне Нагорного Карабаха. Стороны обменялись мнениями по указанным вопросам.

Напомним, экспертная подгруппа действует в рамках трехсторонней рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Азербайджана, России и Армении.