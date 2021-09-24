Представитель ОИС: Увиденное в Агдаме и Тертере ужаснуло нас

"Увиденное в Агдаме и Тертере ужаснуло нас".

"Увиденное в Агдаме и Тертере ужаснуло нас".

Об этом Карабахскому бюро Report заявил заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Гаджи Али Ачыкгюль.

По его словам, основной целью визита в Агдам и Тертер являлось воочию стать свидетелями нарушений прав человека со стороны Армении: "В рамках визита в Азербайджан мы провели в Баку встречи с представителями правительства. Сегодня мы посетили освобожденные территории. То, что мы увидели здесь, напоминает ад. Во второй половине дня мы приехали в Тертер. Однако мы все еще находились под впечатлением увиденного в Агдаме. Армяне в военное время бомбили места компактного проживания мирных жителей. Мы изучим все факты и добавим эти материалы в подготавливаемые документы".