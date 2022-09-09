Представитель ЕС приветствовал передачу Азербайджаном Армении 5 военнослужащих

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар после встречи, проведенной между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 31 августа 2022 года по инициа

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар после встречи, проведенной между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 31 августа 2022 года по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, приветствовал освобождение Азербайджаном пятерых армянских солдат.

Как сообщает Report, об этом Тойво Клаар написал в своем Twitter-аккаунте.

Он назвал это важным гуманитарным жестом и посчитал замечательным, что процесс передачи прошел без посредников.