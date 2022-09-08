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Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне

Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне.
Карабах
8 сентября 2022 г. 22:13
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне

Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что руководствуясь принципами гуманизма, в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым в результате обсуждений в ходе встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 31 августа 2022 года при инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля, 8 сентября пятеро нижеприведенных армянских военнослужащих были освобождены Азербайджаном и переданы Армении на азербайджано-армянской государственной границе:

- Аграманян Мартин Мушегович - 23.05.1997 г.р., гражданин Армении;

- Геворкян Ашот Артакович - 30.06.1997 г.р., гражданин Армении;

- Григорян Феликс Аршакович - 23.12.1996 г.р., гражданин Армении;

- Манукян Вараздат Амушаван - 07.07.1990 г.р., гражданин Армении;

- Овсепян Эдик Тиграни - 2 августа 1999 года рождения, гражданин Армении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beş erməni hərbçisini qarşı tərəfə təhvil verib

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