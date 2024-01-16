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Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения

Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения 12:22
Карабах
16 января 2024 г. 13:09
Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения

В период оккупации Армения создала на азербайджанских территориях минные поля, направленные исключительно против гражданского населения. Они создавались в глубине территорий, находящихся под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, около 70% инцидентов с минами произошли далеко за пределами бывшей линии соприкосновения в годы оккупации, на территориях, освобожденных после Второй карабахской войны и ранее контролируемых армянскими вооруженными силами.

"К сожалению, Армения создавала минные поля вопреки всякой логике - не только вдоль линии соприкосновения, что можно было бы объяснить, а исключительно направленные против гражданского населения и расположенные в глубине далеко от этой линии", - сказал председатель ANAMA.

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Версия на английском языке ANAMA Chairman: Armenia created minefields aimed only at civilian population
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: "Ermənistan sırf mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş mina sahələri yaradıb"

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