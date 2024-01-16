Председатель ANAMA: Мины Армении в Карабахе были установлены исключительно против мирного населения

12:22

В период оккупации Армения создала на азербайджанских территориях минные поля, направленные исключительно против гражданского населения. Они создавались в глубине территорий, находящихся под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, около 70% инцидентов с минами произошли далеко за пределами бывшей линии соприкосновения в годы оккупации, на территориях, освобожденных после Второй карабахской войны и ранее контролируемых армянскими вооруженными силами.

"К сожалению, Армения создавала минные поля вопреки всякой логике - не только вдоль линии соприкосновения, что можно было бы объяснить, а исключительно направленные против гражданского населения и расположенные в глубине далеко от этой линии", - сказал председатель ANAMA.