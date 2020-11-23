Появилась информация об азербайджанских военнопленных

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с ними

Двое молодых азербайджанцев - Амин Мусаев и Байрам Керимов, взятые в плен армянскими военными, живы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал Anna News.

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с ними.

Напомним, что ранее распространились видеокадры, на которых украинский журналист Александр Харченко и армянские солдаты после боев оказывали первую медицинскую помощь А.Мусаеву и Б.Керимову. После этого было распространено видео, отражающее жестокое обращение с военнопленными внутри машины.