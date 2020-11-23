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Появилась информация об азербайджанских военнопленных

Появилась информация об азербайджанских военнопленных Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с ними
Карабах
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23 ноября 2020 г. 14:49
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
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Двое молодых азербайджанцев - Амин Мусаев и Байрам Керимов, взятые в плен армянскими военными, живы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал Anna News.

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с ними.

Напомним, что ранее распространились видеокадры, на которых украинский журналист Александр Харченко и армянские солдаты после боев оказывали первую медицинскую помощь А.Мусаеву и Б.Керимову. После этого было распространено видео, отражающее жестокое обращение с военнопленными внутри машины.

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Версия на азербайджанском языке Əsir götürülən azərbaycanlı hərbçilərdən xəbər var

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