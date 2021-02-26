Посольство Украины выразило соболезнования в связи с трагедией в Ходжалы

"Страшные события 26 февраля 1992 года навсегда останутся в памяти не только азербайджанского народа, но и каждого неравнодушного человека"

"Страшные события 26 февраля 1992 года, когда в азербайджанском городе Ходжалы в результате внешней агрессии произошло массовое убийство мирного населения, навсегда останутся в памяти не только азербайджанского народа, но и каждого неравнодушного человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджане.

"Украинский народ с прискорбием разделяет всю боль азербайджанского народа, так как сам помнит времена, когда украинцы были вынуждены бороться за свою жизнь в результате репрессий и искусственного голода, намеренно организованного советской властью в 1932-1933 годах", - отметили в дипмиссии.