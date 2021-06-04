Посольство Литвы выразило соболезнования семьям погибших в Кельбаджаре журналистов

Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в Кельбаджарском районе.

Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в Кельбаджарском районе.

Как сообщает Report, текст соболезнования опубликован на странице дипломатического представительства в Twitter.

"Нас опечалила новость о гибели двух журналистов в Кельбаджарском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования их семьям", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.