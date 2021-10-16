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Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян

Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян В постконфликтный период уже произошли большие изменения в регионе Южного Кавказа, и Армения уже понимает, что нужно принять конструктивную позицию и начать взаимодействовать с в Азербайджаном.
Карабах
16 октября 2021 г. 14:12
Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян

В постконфликтный период уже произошли большие изменения в регионе Южного Кавказа, и Армения уже понимает, что нужно принять конструктивную позицию и начать взаимодействовать с в Азербайджаном.

Как передает корреспондент Report, командированный в Карабах, об этом заявил журналистам посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Мировое сообщество разделяет позицию Азербайджана в вопросе Карабаха. Азербайджан демонстрирует миролюбивую политику и готов к диалогу. Кыргызстан предлагает площадку "5+3", где будут участвовать страны Центральной Азии и Южного Кавказа", - отметил посол.

По его словам, руины на освобожденных территориях являются доказательством варварства, которые совершали армяне. Но после окончания войны в Карабахе постепенно восстанавливается инфраструктура и в недалеком будущем тут могут появиться курортные зоны.

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