Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян

В постконфликтный период уже произошли большие изменения в регионе Южного Кавказа, и Армения уже понимает, что нужно принять конструктивную позицию и начать взаимодействовать с в Азербайджаном.

В постконфликтный период уже произошли большие изменения в регионе Южного Кавказа, и Армения уже понимает, что нужно принять конструктивную позицию и начать взаимодействовать с в Азербайджаном.

Как передает корреспондент Report, командированный в Карабах, об этом заявил журналистам посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Мировое сообщество разделяет позицию Азербайджана в вопросе Карабаха. Азербайджан демонстрирует миролюбивую политику и готов к диалогу. Кыргызстан предлагает площадку "5+3", где будут участвовать страны Центральной Азии и Южного Кавказа", - отметил посол.

По его словам, руины на освобожденных территориях являются доказательством варварства, которые совершали армяне. Но после окончания войны в Карабахе постепенно восстанавливается инфраструктура и в недалеком будущем тут могут появиться курортные зоны.