Посол: Геноцид Ходжалы - преступление против Азербайджана и всего цивилизованного мира

Ходжалинский геноцид является одной из самых страшных и трагических страниц истории Азербайджана.

Ходжалинский геноцид является одной из самых страшных и трагических страниц истории Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Саудовской Аравии и Бахрейне Шахина Абдуллаева в издании The Daily Tribune.

"Следует отметить, что Азербайджан на протяжении 200 лет подвергался этническим чисткам и геноциду со стороны армянских национал-шовинистов. Из-за армянской оккупации азербайджанцы были изгнаны со своей исторической земли, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Оккупировав Ходжалы, Армения стремилась захватить и другие районы Карабахского региона, занять стратегические высоты и получить военное преимущество", - подчеркнул посол, но для этого не нужно было так жестоко убивать и калечить людей.

Абдуллаев отметил, что произошедшее в Ходжалы является самым настоящим массовым убийством, резней.

"Во-первых, Ходжалы был полностью гражданским населенным пунктом, в нем не было военных и военной техники. Поэтому не было необходимости атаковать и входить в город с тяжелой артиллерией. Во-вторых, нападение на мирных жителей Ходжалы совпадает с началом территориальных претензий Армении и агрессивной политики в отношении Азербайджана. Международные конвенции и остальные международные законы осуждают геноцид, подобный Ходжалинской трагедии, и заявляют о недопустимости такого преступления", - добавил он.

Посол подчеркнул, что весь мир должен осознать, что это не только преступление против мирного населения Азербайджана, но и преступление против всего цивилизованного мира и человечности.

"В результате Второй карабахской войны [2020 год] и контртеррористических операций Азербайджана [2023 год] сегодня флаг Азербайджана развевается над всем Карабахским регионом. Это огромное историческое событие, оно будет вечно жить в наших сердцах", - подытожил Шахин Абдуллаев.