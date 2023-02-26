Посол: Армения не признала свою вину в зверствах, совершенных в Ходжалы

Армения не признала свою вину в зверствах совершенных в Ходжалы, даже спустя 31год.

Армения не признала свою вину в зверствах, совершенных в Ходжалы, даже спустя 31 год.

Как передает Report, об этом на круглом столе с участием представителей международной коалиции "Ходжалы: признай ради примирения", где обсуждались мир и переходное правосудие, заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Он добавил, что главным предложением международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" является использование механизма так называемого переходного правосудия (transitional justice), которая заключается в том, чтобы сторона, совершившая преступление, признала свою вину. Он добавил, что данный механизм сейчас очень широко используется в разных форматах как метод достижения примирения между сторонами.

"Но к сожалению, Армения не признала свою вину в зверствах, совершенных в Ходжалы, даже спустя 31 год",- сказал он.

Он поблагодарил коалицию за плодотворную работу и рассказал о Второй Карабахской войне, подчеркнув, что сейчас Азербайджан сфокусирован на справедливости и мире и готов открыть новую страницу истории.

Дискуссия была организована Евразийским региональным центром (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.