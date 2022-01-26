Посол: 14 российских компаний подали заявки на участие в проектах в Карабахе

До настоящего времени 14 российских компаний подали заявки на участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

До настоящего времени 14 российских компаний подали заявки на участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, эти компании осуществляют свою деятельность в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и др.

"В прошлом году состоялись две бизнес миссии России в Азербайджан, в рамке которых участвовали порядка 50 компаний. Вопрос участия российских компаний в проектах в Карабахе также был важным аспектом этих миссий", - заявил посол.