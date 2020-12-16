После перемирия в Карабахе найдено около 900 тел армянских военнослужащих

"С 13 ноября в Карабахе обнаружено 892 тела погибших армянских военных".

"С 13 ноября в Карабахе обнаружено 892 тела погибших армянских военных".

Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщил начальник управления по связям с общественностью армянской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян.

"Мы по сей день нашли тела 892 военнослужащих. В последние дни работы были приостановлены из-за нарушений режима перемирия. Но вчера поиски возобновились в районе Джабраила, Физули и Караханбейли. Сегодня они продолжились в Джебраиле и Физули", - сказал Тадевосян.

Он добавил, что работы идут и еще будут идти и в Зангелане. И нет направления и участка, где можно было бы сказать, что работы полностью завершились. Значительные препятствия спасателям создает погода. Короткий декабрьский день существенно снижает эффективность поисков. В них участвуют в основном армянские и российские спасатели.

Сейчас к спасателям присоединились и военные, которые хорошо знают местность, а также родители пропавших без вести солдат.

"Это было их желание, мы и пошли им навстречу. Родители сами меж собой договариваются, и несколько человек вместе с нами участвуют в поисках", - отметил сотрудник Госслужбы.