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Помощник президента поделился публикацией в честь "Дня города Лачын"

Помощник президента поделился публикацией в честь "Дня города Лачын" Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Дне города Лачын.
Карабах
26 августа 2023 г. 17:37
Помощник президента поделился публикацией в честь Дня города Лачын

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о "Дне города Лачын".

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"30 лет вандализма и разрушения Арменией оккупированного Лачына. Фотографии говорят сами за себя! 8-месячная восстановительная работа Азербайджана по возрождению Лачына. 26 августа – Указом Президента Ильхама Алиева день освобождения Лачына отмечается как "День города Лачын",- написал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Laçın Şəhəri Günü ilə bağlı paylaşım edib

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