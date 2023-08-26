Помощник президента поделился публикацией в честь "Дня города Лачын"
Помощник президента поделился публикацией в честь "Дня города Лачын"Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Дне города Лачын.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о "Дне города Лачын".
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".
"30 лет вандализма и разрушения Арменией оккупированного Лачына. Фотографии говорят сами за себя! 8-месячная восстановительная работа Азербайджана по возрождению Лачына. 26 августа – Указом Президента Ильхама Алиева день освобождения Лачына отмечается как "День города Лачын",- написал он.
30 years long vandalism and destruction of occupied Lachin by Armenia.
Talking photos! 8 month long reconstruction by Azerbaijan in reviving of #Lachin.
26 of August- Lachin liberation day is commemorated as Lachin city Day upon Decree of President Ilham Aliyev pic.twitter.com/GC2YNaOYle