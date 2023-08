Помощник президента поделился публикацией в честь "Дня города Лачын"

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о "Дне города Лачын".

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"30 лет вандализма и разрушения Арменией оккупированного Лачына. Фотографии говорят сами за себя! 8-месячная восстановительная работа Азербайджана по возрождению Лачына. 26 августа – Указом Президента Ильхама Алиева день освобождения Лачына отмечается как "День города Лачын",- написал он.