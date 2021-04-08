Политолог: Москва должна внести ясность в вопрос поставок вооружений в Армению

Тофиг Аббасов: "Азербайджан это не та страна, которой можно помыкать"

Если какая- то сила оказывает содействие армянской стороне в военных условиях, то она продолжает делать это и в мирное время. Азербайджан не может с этим согласиться или смириться.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя попытку незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению.

"В ходе боевых действий Азербайджан и весь остальной мир стали свидетелями разных проявлений по поводу симпатий и антипатий, конкретных действий, с которыми пытались выразить свое отношение к событиям ближайшие соседи Азербайджана и Армении, а также сторонние субъекты, которые так или иначе выразили свою позицию.

Ну тут, безусловно, наступает очень чувствительный момент, когда каждое слово и тем более действие обретает резонансное звучание. Допустим, если это призывы к прекращению огня - это озвучивают здоровые силы. Но другое дело, когда конкретными действиями отдельные страны пытаются оказать влияние на ход событий на поле рати. И в этом отношении было много тревог в связи с тем, что в ходе военных действий российские военно-транспортные самолеты, нарушая суверенные права азербайджанского народа и государства, доставляли различного рода вооружение, чтобы помочь армии Армении продолжать агрессию против азербайджанского государства", - отметил Т. Аббасов.

Он подчеркнул, что все эти полеты были незаконными и зафиксированы соответствующими службами военного ведомства и гражданской авиации Азербайджана.

"Известно, что многие лица армянской национальности, имеющие российское гражданство, не стояли в стороне от событий и всеми силами пытались внести коррективы в ход военных действий.

Эти полёты совершались окольными путями, иногда нарушая воздушное пространство Азербайджана. Но, к сожалению, до сих пор российские официальные ведомства не дали вразумительного пояснения по тому поводу, что все это было противозаконно", - добавил политолог.

По его мнению, Россия, как член СНГ и один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должна была сохранять нейтралитет в ходе боевых действий, но этого не сделала: "Это, видимо, исходит от того, что там есть различные политические силы, которые лоббируют интересы армянского государства. И как теперь после всего этого доверять российскому представителю в МГ ОБСЕ, как верить заявлениям МИД России?! И как тут вести себя Азербайджану?! Ведь есть большие возможности для того, чтобы вообще дистанцироваться, но Азербайджан этого не делает. По той причине, что мы верим в наши совместные возможности".

"Поэтому все, что делали российские военные ведомства при активном участии армянской диаспоры и поддержке определённых политических и военных сил, оставило очень плохой осадок. Естественно, надо внести ясность, чтобы впредь такого ненужного, опасного и чреватого вмешательства больше не было. Потому что, если какая- то сила оказывает содействие армянской стороне в военных условиях, то она продолжает делать это и в мирное время. Мы с этим не согласимся и не смиримся, и Азербайджан это не та страна, которой можно помыкать. Официальная Москва и российские официальные ведомства должны внести ясность и попросить прощения у Азербайджана", - резюмировал Т. Аббасов.