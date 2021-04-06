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Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению

Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению По данным пресс-службы, мужчина перекрасил стабилизаторы, чтобы скрыть идентификационные номера и придать им вид новых
В регионе
6 апреля 2021 г. 15:54
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
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Сотрудники Уральской оперативной таможни России пресекли попытку пересылки в Армению запасных частей танкового стабилизатора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Продукцию военного назначения - 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора - отправил житель Южного Урала (Челябинской области) через курьерскую службу. Для организации поставки гражданин РФ предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина перекрасил стабилизаторы, чтобы скрыть идентификационные номера и придать им вид новых.

"Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. По информации завода-изготовителя, данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по выявленному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования военной техники").

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.

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Версия на английском языке Russia's Customs Service thwarts attempt to smuggle tank stabilizers to Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Ermənistana qaçaq yolla tank stabilizatorunun göndərilməsinin qarşısı alınıb

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