Политолог: Прежде всего руководство СНГ должно призвать агрессора к порядку

Тофиг Аббасов https://report.az/storage/news/f7a276af3017a582df807082b86175ea/ac1c0951-50ab-4291-8cdf-092b15368e16_292.jpg

Интересам Азербайджана отвечает любая программа сотрудничества, которая преследует цель равноправного партнерства.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя обсуждения глав правительств стран СНГ о возможности создания зоны свободной торговли Содружества.

По его словам, в мире существует ряд подобных форматов регионального экономического сотрудничества, которые нашли свое разрешение и выработали свой ресурс, так как были придуманы на базе верховенства интересов одной страны и группы стран.

"Примерно такую же схему мы наблюдали в рамках Евросоюза, которая пока еще считается идеалом здоровой прозрачной интеграции. Но очень быстро в рамках Союза после того, как его ряды пополнились, обозначались группы стран лидеров, второго порядка и, наконец, отстающих стран. Примеры стран Балтии и Балкан показывают, как центральные органы ЕС избирательно подходят к запросам своих членов и в первую очередь они обеспечивают свои интересы и откладывают в долгий ящик ожидания государств, которые очень нуждаются инвестициях, в рекреации своей инфраструктуры промышленной, потребительской, кооперативной и прочей",- сказал он.

Что касается подобного сотрудничества в рамках СНГ, отмечает Т. Аббасов, идея сама неплохая в теории, но при условии соблюдения "формулы стимулирования бескорыстного взаимодействия и обеспечения полной прозрачности с пользой для всех участников". Помимо этого, эксперт подчеркивает, что говоря об СНГ, нельзя забывать об армянской агрессии в отношении Азербайджана.

"В условиях, когда на пространстве СНГ имеется тлеющий конфликт, когда Армения нарочито торпедирует мирный политический процесс, хочет довести дело до боевого столкновения, прежде всего руководство СНГ должно призвать агрессора к порядку. Здесь подразумевается исполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН, вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель, возвращение вынужденных переселенцев на места своего постоянного проживания, а далее решение всех вопросов, в том числе предоставление статуса армянскому меньшинству Азербайджанской Республики в рамках азербайджанской государственности. Иного варианта для решения этой проблемы не будет. И совсем недавно президент Ильхам Алиев предупредил агрессора о том, что никаких чудес не будет, армяне Карабаха могут получить автономию в рамках азербайджанской территориальной целостности, и если Армения будет затягивать этот процесс, то фактор силы, который приобретает все большее значение в мировой практике, не заставит себя ждать. Армянская Республика уже действует себе во вред. Она кроме того, что испытывает глубочайший социально-экономический и политический кризис, она все время откатывается назад и обстановка брожения внутри армянского общества, в том числе тот фактор, что сепаратисты из Нагорного Карабаха дышат на ладан, говорит о том, что эта страна взвалила на себя непомерно тяжелый груз и она сейчас загибается под ее тяжестью",- уверен политолог.

Т. Аббасов считает, что вопрос Нагорного Карабаха является одним из актуальных в международной повестке и его никак не могут обойти вниманием государства СНГ, которые принимают Азербайджан как активного, дееспособного субъекта, фигуранта многих международных программ.

"У нас, действительно, работает многовекторная внешняя политика, она дает свои плоды и неслучайно, что практически все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана, тем самым показывая Армении ее место в системе международных координат, что она не должна прибегать к грубой силе, к авантюрам политическим, к каким-то экспериментам, которые абсолютно бесплодны и диверсифицируют риски в таком важном регионе как Кавказ и Каспий.

Поэтому, если руководящие органы СНГ возьмут за правило, что схемы сотрудничества, взаимодействия, открытие зон беспрепятственных грузоперевозок и других, должны быть максимально прозрачными, не должны создавать условия когда одна страна возьмет на себя статус старшего брата и будет по своему усмотрению решать проблемы, то в этом случае Азербайджан не откажется от полезного взаимодействия. Тем более, у Азербайджана есть богатый опыт сотрудничества с западными странами, Евросоюзом, СНГ. Нам в этом процессе практики не занимать. Но, конечно же кроме Армении, которая является возмутителем спокойствия, дестабилизатором в нашем регионе, создавая проблемы для нормального экономического порядка",- подытожил эксперт.