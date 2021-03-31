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Политолог: Азербайджану должны быть предоставлены карты минных полей

Политолог: Азербайджану должны быть предоставлены карты минных полей "Это очень важная и острая тема, мирные граждане гибнут из-за наличия огромного количества мин"
Карабах
31 марта 2021 г. 16:36
Политолог: Азербайджану должны быть предоставлены карты минных полей

Армянская сторона должна представить Азербайджану карты минных полей.

Об этом российскому бюро Report заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Эксперт отметил, что данный вопрос принципиальный, потому что на сегодняшний день гибнут мирные граждане из-за наличия огромного количества мин, минных полей и, в целом, боеприпасов: "Это очень важная и острая тема. Азербайджану должны быть предоставлены карты минных полей как жест доброй воли, либо в рамках обсуждения других вопросов. Но эта проблема должна быть решена".

Комментируя предстоящие парламентские выборы в Армении, эксперт подчеркнул, что с высокой долей вероятности партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна победит выборы. "Если судить по рейтингам, Пашинян сохранит контроль над властью. От итогов выборов будет зависеть соблюдение Арменией своих обязательств в рамках заявления о перемирии", - считает эксперт.

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Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijan should be provided with maps of minefields
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Minalanmış ərazilərin xəritələri Azərbaycana verilməlidir”

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