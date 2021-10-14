Российский политолог: Тегеран раздосадован утратой контроля над "серой зоной" в Карабахе

"Иран эксплуатировал ситуацию оккупации азербайджанских земель с полной экономической выгодой для себя"

Официальный Тегеран сегодня раздражен и одержим чувством досады, вызванной утратой контроля над "серой зоной" в Карабахе.

Об этом Report заявил российский историк и политолог Олег Кузнецов.

"Иран в своей нынешней теократической ипостаси активно проявляет себя и имеет вес в международной политике только в тех "серых зонах" Большого Ближнего Востока, где нет сильной государственности и политической стабильности — Ирак, Сирия, Ливан, Йемен — вот пожалуй, и весь список точек на политической карте мира, где иранское военно-политическое влияние реально имеет место быть. До недавнего времени в этот список входил и Карабах, но после разгрома Азербайджаном оккупационных войск Армении осенью прошлого года и возвращения данной территории под юрисдикцию официального Баку, эти земли были исключены из перечня "задних дворов" Тегерана, что не могло не вызвать его раздражения, свидетелями которого мы все сейчас были и продолжаем оставаться", - считает О. Кузнецов.

Российский политолог отмечает, что Иран эксплуатировал ситуацию оккупации азербайджанских земель с полной экономической выгодой для себя, пополняя оттуда свои запасы отдельных видов рудных и минеральных полезных ископаемых, создал там сеть контрабанды энергоресурсов.



По его словам, после поражения Армении в войне с Азербайджаном осенью прошлого года вся эта тщательно создаваемая на протяжении трех десятилетий система криминального бизнеса, приносившая многомиллиардные доходы в долларах почти в одночасье рухнула, нанеся очень серьезный удар по ресурсным возможностям иранской внешней политики, лишив аффилированные военизированные группировки в самых разных странах регионе Ближнего Востока и Передней Азии устоявшегося источника финансирования: "Иран теперь объективно не может на прежнем уровне спонсировать свои прокси-группировки в Сирии и Ливане, а поэтому трубит о присутствии пресловутых "сионистов" на ирано-азербайджанской границе. Но это не от желания насолить Азербайджану, а от бессилия изменить ситуацию и из-за невозможности восстановить в прежнем объеме финансирование своих идеологических сателлитов".

Кузнецов считает, что алгоритм поведения официального Тегерана прост и незамысловат — раздуть скандал с Азербайджаном, "чтобы через него косвенно переложить ответственность на ненавистный ему Израиль в срыве финансирования проиранских группировок на Ближнем Востоке".