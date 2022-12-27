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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали два легковых автомобиля российских миротворцев.
Карабах
27 декабря 2022 г. 19:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще два автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали два легковых автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, по направлению из Лачына в Ханкенди проехали очередные автомобили российского миротворческого контингента.

Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В то же время это еще раз доказывает, что новости, распространяемые в армянской прессе о якобы перекрытии дороги Ханкенди-Лачын участниками акции и препятствовании передвижению автомобилей снабжения, являются очередной дезинформацией противоположной стороны.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 16-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Фото2 more cars of peacekeepers move from Lachin to Khankandi without hindrance
Версия на азербайджанском языке ФотоSülhməramlıların daha iki minik avtomobili aksiya ərazisindən maneəsiz keçib

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