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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
18 апреля 2023 г. 11:00
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, четыре грузовых автомобиля проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 8 автомобилей миротворцев.

10:03

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой и один грузовой автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля миротворцев.

09:57

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, два легковых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 128 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 8 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке ФотоVehicles of Russian peacekeepers pass freely along Khankandi-Lachin road

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