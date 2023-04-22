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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 38 автомобилей миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 38 автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
22 апреля 2023 г. 10:25
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 38 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, три легковых и 27 грузовых автомобилей проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 38 автомобилей российских миротворцев.

09:55

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один автомобиль военного назначения и семь грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается 132 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 38 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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