О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.
Карабах
1 апреля 2023 г. 11:27
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, два легковых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля миротворцев.

10:56

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 111-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi