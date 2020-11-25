О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пентагон прокомментировал соглашение по Карабаху

Пентагон прокомментировал соглашение по Карабаху Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий
Карабах
25 ноября 2020 г. 01:22
Пентагон прокомментировал соглашение по Карабаху

Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

"К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе", - сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pentaqon Qarabağ Bəyanatına münasibət bildirdi

Новости партнеров

Самое важное

Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
24 ноября 2020 г. 17:02
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась
Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась
24 ноября 2020 г. 12:53
Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу
Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу
24 ноября 2020 г. 12:44
Американский генерал: Международное право на стороне Азербайджана 
Американский генерал: Международное право на стороне Азербайджана 
24 ноября 2020 г. 12:24
Президент: Без политической независимости не смогли бы освободить земли от врага
Президент: Без политической независимости не смогли бы освободить земли от врага
24 ноября 2020 г. 12:21
Президент Азербайджана подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран
Президент Азербайджана подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран
24 ноября 2020 г. 11:14
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
ВидеоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
23 ноября 2020 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi