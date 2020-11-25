Пентагон прокомментировал соглашение по Карабаху

Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий

Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

"К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе", - сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий.