О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху

Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
Карабах
30 ноября 2020 г. 01:54
Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом армянский премьер сообщил на своей странице в Facebook.

"Я позвонил президенту России Владимиру Путину. Путин сказал, что, по его мнению, урегулирование конфликта должно соответствовать логике предложений России", - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, предложения Путина включали возвращение оккупированных территорий Азербайджану и размещение в регионе российских миротворцев.

В свою очередь Пашинян выразил предложения армянской стороны. Было принято решение вновь провести телефонный разговор после внутренних обсуждений.

Пашинян признал, что бывшие представители правительства и политики Армении, в том числе бывший президент Роберт Кочарян, согласились прекратить войну. Несомненно, это было связано с последовательными поражениями армянской армии на фронте.

Армянский премьер отметил, что в то время Джебраил, Гадрут и ряд окрестных сел перешли под контроль азербайджанской армии. Также были нарушены два соглашения о гуманитарном прекращении огня.

Таким образом, война продолжилась. Спустя несколько дней, после дальнейших переговоров, премьер-министр Армении был вынужден подписать 10 ноября декларацию о прекращении огня.

Несомненно, все вышесказанное – лишь слова Пашиняна. Есть и другие моменты, которые глава правительства, столкнувшись с массовыми протестами в стране, не раскрывает, либо искажает.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что был удивлен предложениями премьер-министра Армении в ходе переговоров. Лидер Кремля отметил, что отклонение Арменией заявления от 10 ноября стало бы самоубийством для страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Putinlə Qarabağa dair danışıqların bir hissəsini açıqladı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Биласуваре похоронен еще один шехид
ВидеоВ Биласуваре похоронен еще один шехид
29 ноября 2020 г. 22:25
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России
29 ноября 2020 г. 19:30
В Билясуваре похоронили шехида
ФотоВ Билясуваре похоронили шехида
29 ноября 2020 г. 17:49
АНАМА: Возвращение людей на освобожденные территории будет раньше
АНАМА: Возвращение людей на освобожденные территории будет раньше
29 ноября 2020 г. 16:37
В Губе состоялись похороны шехида
ФотоВ Губе состоялись похороны шехида
29 ноября 2020 г. 13:33
Кадры из села Шахбулаг Агдамского района
ФотоКадры из села Шахбулаг Агдамского района
29 ноября 2020 г. 12:35
Кадры из освобожденных от оккупации сел Кельбаджарского района
ФотоКадры из освобожденных от оккупации сел Кельбаджарского района
29 ноября 2020 г. 10:07
Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха
Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха
29 ноября 2020 г. 07:20
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
Помощник Президента: Карабах был единственным футбольным клубом в изгнании
Помощник Президента: "Карабах" был единственным футбольным клубом в изгнании
29 ноября 2020 г. 00:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi