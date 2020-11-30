Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Путиным по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом армянский премьер сообщил на своей странице в Facebook.

"Я позвонил президенту России Владимиру Путину. Путин сказал, что, по его мнению, урегулирование конфликта должно соответствовать логике предложений России", - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, предложения Путина включали возвращение оккупированных территорий Азербайджану и размещение в регионе российских миротворцев.

В свою очередь Пашинян выразил предложения армянской стороны. Было принято решение вновь провести телефонный разговор после внутренних обсуждений.

Пашинян признал, что бывшие представители правительства и политики Армении, в том числе бывший президент Роберт Кочарян, согласились прекратить войну. Несомненно, это было связано с последовательными поражениями армянской армии на фронте.

Армянский премьер отметил, что в то время Джебраил, Гадрут и ряд окрестных сел перешли под контроль азербайджанской армии. Также были нарушены два соглашения о гуманитарном прекращении огня.

Таким образом, война продолжилась. Спустя несколько дней, после дальнейших переговоров, премьер-министр Армении был вынужден подписать 10 ноября декларацию о прекращении огня.

Несомненно, все вышесказанное – лишь слова Пашиняна. Есть и другие моменты, которые глава правительства, столкнувшись с массовыми протестами в стране, не раскрывает, либо искажает.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что был удивлен предложениями премьер-министра Армении в ходе переговоров. Лидер Кремля отметил, что отклонение Арменией заявления от 10 ноября стало бы самоубийством для страны.