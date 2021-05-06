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Отчет: Во время войны Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

Отчет: Во время войны Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права Во время войны Армения обстреляла запрещенными ракетами густонаселенные территории Азербайджана, расположенные далеко от зоны боевых действий
Карабах
6 мая 2021 г. 12:19
Отчет: Во время войны Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

"Оккупация азербайджанских земель на протяжении 30 лет и недопущение возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома, несмотря на проводимые в те годы мирные переговоры, являются следствием антиазербайджанской политики. Об этом свидетельствует оскорбление оккупантами государственной символики и вандализм в отношении исторических памятников Азербайджана, в том числе духовных ценностей азербайджанцев".

По сообщению Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о преступлениях, совершенных армянами на почве ненависти к азербайджанцам.

"Пребывание у власти в Армении лиц, на протяжении многих лет принимавших непосредственное участие в этнических чистках азербайджанцев, в определенном смысле ставило под сомнение переговоры и установление мира. Новые силы, пришедшие к власти в Армении с 2018 года, продолжили политику своих предшественников по отношению к Азербайджану, выступая с речами, создающими почву для углубления конфликта и развязывания войны. Встречаясь в 2019 году с армянами, проживающими на оккупированной территории Азербайджана, в Ханкенди, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что "Арцах-это Армения, и точка", что явно продемонстрировало истинные намерения армян и привело к эскалации конфликта.

Начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении начали устраивать регулярные провокации, нарушая режим прекращения огня и выдвигая новые территориальные притязания к Азербайджану. В результате 44-дневной войны Азербайджан в соответствии с требованиями международного права, освободив оккупированные территории, обеспечил свою территориальную целостность. Во время войны Армения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреляла запрещенными ракетами Гянджу, Барду, Тертер и другие густонаселенные территории Азербайджана, расположенные далеко от зоны боевых действий. В результате 6 ракетных обстрелов Гянджи и Барды погибли 60 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке Report: During war, Armenia grossly violated norms of international humanitarian law
Версия на азербайджанском языке Hesabat: Ermənistan müharibə dövründə beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozub

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