Отчет: Во время войны Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

Во время войны Армения обстреляла запрещенными ракетами густонаселенные территории Азербайджана, расположенные далеко от зоны боевых действий

"Оккупация азербайджанских земель на протяжении 30 лет и недопущение возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома, несмотря на проводимые в те годы мирные переговоры, являются следствием антиазербайджанской политики. Об этом свидетельствует оскорбление оккупантами государственной символики и вандализм в отношении исторических памятников Азербайджана, в том числе духовных ценностей азербайджанцев".

По сообщению Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о преступлениях, совершенных армянами на почве ненависти к азербайджанцам.

"Пребывание у власти в Армении лиц, на протяжении многих лет принимавших непосредственное участие в этнических чистках азербайджанцев, в определенном смысле ставило под сомнение переговоры и установление мира. Новые силы, пришедшие к власти в Армении с 2018 года, продолжили политику своих предшественников по отношению к Азербайджану, выступая с речами, создающими почву для углубления конфликта и развязывания войны. Встречаясь в 2019 году с армянами, проживающими на оккупированной территории Азербайджана, в Ханкенди, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что "Арцах-это Армения, и точка", что явно продемонстрировало истинные намерения армян и привело к эскалации конфликта.

Начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении начали устраивать регулярные провокации, нарушая режим прекращения огня и выдвигая новые территориальные притязания к Азербайджану. В результате 44-дневной войны Азербайджан в соответствии с требованиями международного права, освободив оккупированные территории, обеспечил свою территориальную целостность. Во время войны Армения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреляла запрещенными ракетами Гянджу, Барду, Тертер и другие густонаселенные территории Азербайджана, расположенные далеко от зоны боевых действий. В результате 6 ракетных обстрелов Гянджи и Барды погибли 60 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в отчете.