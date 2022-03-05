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Отчет омбудсмена: В период армянской оккупации было разрушено более 900 кладбищ

Отчет омбудсмена: В период армянской оккупации было разрушено более 900 кладбищ В период оккупации граждане Азербайджана были лишены возможности посещать могилы своих близких, в целом более 900 кладбищ были либо полностью разрушены, либо из могил вытаскивались останки, осквернялись, надгробные памятники разворовывались.
Карабах
5 марта 2022 г. 13:23
Отчет омбудсмена: В период армянской оккупации было разрушено более 900 кладбищ

В период оккупации граждане Азербайджана были лишены возможности посещать могилы своих близких, в целом более 900 кладбищ были либо полностью разрушены, либо из могил вытаскивались останки, осквернялись, надгробные памятники разворовывались.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой о разрушенных и оскверненных Арменией в период оккупации кладбищах.

"На оккупированных Арменией территориях Азербайджана, признанных со стороны ООН, проводились этническая чистка и геноцид, арменизировались азербайджанские топонимы, наряду с сотнями историко-культурных памятников были разрушены более 60 мечетей, около 200 святынь, в полуразрушенных мечетях содержались животные, осквернены наши религиозные ценности, а также григорианизированы или же разрушены христианские храмы, относящиеся к культурному наследию Кавказской Албании и православной церкви",-отмечается в отчете.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı: "İşğal dövründə 900-dən çox qəbiristanlıq dağıdılıb"

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