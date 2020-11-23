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ООН готова работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе

ООН готова работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе Специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе.
Карабах
23 ноября 2020 г. 22:39
ООН готова работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе

Специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В ответ на запрос Российской Федерации с указанием роли и модальностей работы российского межведомственного центра по гуманитарной помощи, генсек подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе, как только это станет возможным", - сказал он.

Дюжаррик также сообщил, что генсек провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в которых подчеркнул готовность ООН оказывать странам гуманитарное содействие. "Надеемся, что прекращение боевых действий позволит обеспечить доступ для гуманитарных работников ко всем нуждающимся людям и во все регионы, затронутые конфликтом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке BMT Qarabağdakı humanitar yardım üçün Rusiya ilə işləməyə hazırdır

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