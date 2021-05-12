О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН

Омбудсмен Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась с письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету
Карабах
12 мая 2021 г. 20:49
Омбудсмен Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН
Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась с письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету.

Как передает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, в письме она выразила обеспокоенность в связи с тем, что мины, установленные армянской армией в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе и на других территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Было доведено до сведения, что на этих территориях зарыты сотни тысяч мин, а отказ Армении предоставить карты заминированных территорий обостряет ситуацию в регионе и создает угрозу миру и сосуществованию.

В обращении отмечено, что омбудсмен неоднократно поднимала вопрос о сложившейся ситуации перед международными правозащитными организациями. Отметив грубое нарушение требований Женевских конвенций от 1949 года, омбудсмен подчеркнула, что политическое руководство Армении должно осознавать свои обязательства перед международным правом и уважать права человека.

В заключение омбудсмен Сабина Алиева еще раз выразила комиссару глубокую обеспокоенность и попросила призвать Армению к сотрудничеству в предоставлении карт заминированных территорий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ombudsman minalanmış ərazilərlə bağlı BMT-nin Ali Komissarına müraciət etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши
Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши
12 мая 2021 г. 21:07
Президент Азербайджана: Отныне фестиваль Харыбюльбюль будет проводится в Шуше каждый год
Президент Азербайджана: Отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год
12 мая 2021 г. 21:01
Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет
Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет
12 мая 2021 г. 20:40
Президент: Музыкальный фестиваль Харыбюльбюль посвящен светлой памяти наших шехидов
Президент: Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов
12 мая 2021 г. 20:29
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с открытием фестиваля Харыбюльбюль
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с открытием фестиваля "Харыбюльбюль"
12 мая 2021 г. 20:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля Харыбюльбюль в Шуше - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше - ОБНОВЛЕНО
12 мая 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник Хан гызы
Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник "Хан гызы"
12 мая 2021 г. 15:40
Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана
Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана
12 мая 2021 г. 15:04
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi