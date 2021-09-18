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Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета

Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета Оценочная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводимая в городе Тертер, осуществила мониторинг гражданских объектов, домов, учебных заведений, детских садов, правительственных зданий и других социальных объектов, пострадавших в результат
Карабах
18 сентября 2021 г. 16:17
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета

Оценочная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводимая в городе Тертер, осуществила мониторинг гражданских объектов, домов, учебных заведений, детских садов, правительственных зданий и других социальных объектов, пострадавших в результате интенсивного обстрела во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена Азербайджана, на пресс-конференции, посвященной деятельности миссии ОИС, было принято заявление.

"Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева совместно с делегацией Ассоциации омбудсменов ОИС, возглавляемой президентом Ассоциации, главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем и с участием советника генсека Ассоциации Мухаммед Джавед Гани провели миссию в Тертере. В ходе мониторинга собрана необходимая информацию и доказательства для подготовки отчета", - отметили в аппарате омбудсмена.

Основной целью оценочной миссии в городе Тертер, являлось проведение расследования, сбор фактов и подготовка соответствующего отчета, который будет направлен в международные организации.

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Версия на английском языке OIC OA fact-finding mission adopts statement on liberated territories 
Версия на азербайджанском языке İƏT OA-nın faktaraşdırıcı missiyası azad edilmiş ərazilərlə bağlı bəyanat qəbul edib

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