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Обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены
Карабах
15 декабря 2020 г. 12:23
Обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
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В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до 15 декабря были похоронены 2 756 шехидов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!


Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

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Версия на английском языке New list of Azerbaijani soldiers martyred in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısı

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