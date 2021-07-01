Обнародовано число инвентаризированной недвижимости на освобожденных территориях

На очередном заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, был заслушан официальный отчет

На очередном заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, был заслушан официальный отчет Министерства экономики о проделанных работах, предусмотренных в Плане стратегической деятельности, утвержденном Координационным штабом.

Как передает Report, в отчете говорится, что за минувший период по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжвендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам завершена наружная инвентаризация 13 307 единиц недвижимого имущества (10 483 строений и 2 824 инфраструктурных объекта).

Завершена предварительная инвентаризация 1 525 км автомобильных дорог, 292 км линий электропередач, 42 км линий газоснабжения, 19 км линий водоснабжения, 249 км оросительной сети. Кроме того, 533 000 гектаров земель были векторизованы на основе ортофото и внесены в электронную базу данных.

По 10 районам завершена предварительная инвентаризация 177 жилых пунктов, работы были продолжены в 2 жилых пунктах, выяснено, что 409 жилых пунктов полностью разрушены и стали непригодны.