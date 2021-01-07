Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану

"До проведения работ по благоустройству должен найти решение другой немаловажный вопрос - подсчет нанесенного ущерба. Соответствующее поручение уже дано, и Министерство экономики установило контакты с международными партнёрами по данному вопросу. Разумеет

"До проведения работ по благоустройству должен найти решение другой немаловажный вопрос - подсчет нанесенного ущерба. Соответствующее поручение уже дано, и Министерство экономики установило контакты с международными партнёрами по данному вопросу. Разумеется, предварительную работу нам предстоит выполнить самостоятельно. Это - проведение, утверждение и протоколирование фото- и видеосъёмки всех городов и сел".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшемся 6 января совещании, посвященном итогам 2020 года.

"Параллельно с этим должна быть проведена съёмка со спутника всех разрушенных и освобождённых земель. С помощью дронов должно быть проведено документирование, если так можно выразиться, паспортизация каждого города, каждой деревни. Мы должны это сделать самостоятельно. Когда прибудут зарубежные специалисты им уже будут предоставлены готовые материалы. Разумеется, они должны и самостоятельно проводить все надлежащие исследования. В первую очередь, здесь должно отразиться разрушение исторических памятников, государственных и общественных зданий, предприятий, домов и многоквартирных зданий. После составления всех необходимых документов должна быть определена стоимость в рублях, а затем произведена оценка с учётом нынешних реалий. Эту работу мы выполним сами, облегчив работу зарубежным экспертам. На основании этого они составят свои отчёты. До начала борьбы за возмещение ущерба в нашем распоряжении должны быть заключения известных международных компаний", - отметил глава государства.