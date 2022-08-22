Новый посол Туркменистана побывал в Шуше

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов отправился в Шушу

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов посетил Шушу.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

"Новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов совершил свой первый визит в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Посол ознакомился с историческими памятниками города и был проинформирован о работах по реставрации и реконструкции", - говорится в публикации.

Туркменский дипломат также был проинформирован о том, какой ущерб был нанесен историческим и архитектурным памятникам города Шуша в период оккупации.