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Новый посол Туркменистана побывал в Шуше

Новый посол Туркменистана побывал в Шуше Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов отправился в Шушу
Карабах
22 августа 2022 г. 14:37
Новый посол Туркменистана побывал в Шуше

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов посетил Шушу.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

"Новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов совершил свой первый визит в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Посол ознакомился с историческими памятниками города и был проинформирован о работах по реставрации и реконструкции", - говорится в публикации.

Туркменский дипломат также был проинформирован о том, какой ущерб был нанесен историческим и архитектурным памятникам города Шуша в период оккупации.

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Версия на английском языке New ambassador of Turkmenistan visits Shusha
Версия на азербайджанском языке Türkmənistanın yeni səfiri Şuşaya gedib

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