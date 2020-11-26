Незаконные жители Лачина жгут дома азербайджанцев

Незаконно проживающие в Лачинском районе армяне разбирают или поджигают дома, точно также как и в Кельбаджаре.

Незаконно проживающие в Лачинском районе армяне разбирают или поджигают дома, точно также как и в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, это отражено в фоторепортаже корреспондента агентства РИА Новости.

Некогда поселившиеся в домах изгнанных из этих мест азербайджанцев армяне пытаются увезти с собой даже оконные рамы, сжигая остовы домов.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован Арменией 18 мая 1992 года. В соответствии с соглашением глав Азербайджана, Армении и России от 10 ноября этого года армянские войска должны покинуть Лачинский район до 1 декабря.