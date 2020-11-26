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Незаконные жители Лачина жгут дома азербайджанцев

Незаконные жители Лачина жгут дома азербайджанцев Незаконно проживающие в Лачинском районе армяне разбирают или поджигают дома, точно также как и в Кельбаджаре.
Карабах
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26 ноября 2020 г. 15:09
Незаконные жители Лачина жгут дома азербайджанцев
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Незаконно проживающие в Лачинском районе армяне разбирают или поджигают дома, точно также как и в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, это отражено в фоторепортаже корреспондента агентства РИА Новости.

Некогда поселившиеся в домах изгнанных из этих мест азербайджанцев армяне пытаются увезти с собой даже оконные рамы, сжигая остовы домов.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован Арменией 18 мая 1992 года. В соответствии с соглашением глав Азербайджана, Армении и России от 10 ноября этого года армянские войска должны покинуть Лачинский район до 1 декабря.

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Версия на английском языке ФотоArmenians leave Lachin by burning houses
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Laçını da evləri yandıraraq tərk edirlər

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