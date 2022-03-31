Начальник службы: На освобожденных территориях проведен мониторинг 162 памятников

"На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 162 исторических памятников" Об этом северному бюро Report заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джа

"На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 162 исторических памятников"

Об этом северному бюро Report заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли мероприятиях в память жертв геноцида азербайджанцев, произошедшего 104 года назад.

A.Джафарли отметил, что армяне совершали геноцид не только против мирных жителей, но и в отношении культурного наследия нашего народа и исторических памятников: "Во время тех событий многие жемчужины азербайджанской архитектуры, в том числе Исмаиллия, редакция и типография газеты "Каспий", а также святыни подвергались пушечным обстрелам. Были серьезно повреждены минареты мечетей Джума и Тезепир".

Начальник службы добавил, что с целью расследования этого преступления правительством Азербайджанской Демократической Республики была создана чрезвычайная следственная комиссия. Но только спустя 80 лет указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года была дана адекватная политическая оценка этим ужасным событиям, и 31 марта был объявлен "Днем геноцида азербайджанцев".

По словам А.Джафарли, в ходе предварительных мониторингов, проведенных на освобожденных территориях, были осмотрены 403 историко-культурных памятника: "Кроме того, был проведен мониторинг 162 объектов, не имеющих государственной регистрации, но представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность".