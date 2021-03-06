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Начальник Генштаба: Азербайджано-армянская граница охраняется на самом высоком уровне

Начальник Генштаба: Азербайджано-армянская граница охраняется на самом высоком уровне Государственные интересы Азербайджана охраняются на самом высоком уровне
Карабах
6 марта 2021 г. 12:32
Начальник Генштаба: Азербайджано-армянская граница охраняется на самом высоком уровне

"Служить под началом президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева большая честь и гордость для каждого азербайджанского пограничника".

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана – начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов.

Он отметил, что в настоящее время под трёхцветным государственным флагом на азербайджано-армянской границе государственные интересы Азербайджана охраняются на самом высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi: "Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ən yüksək səviyyədə qorunur"

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