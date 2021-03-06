Начальник Генштаба: Азербайджано-армянская граница охраняется на самом высоком уровне

Государственные интересы Азербайджана охраняются на самом высоком уровне

"Служить под началом президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева большая честь и гордость для каждого азербайджанского пограничника".

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана – начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов.

Он отметил, что в настоящее время под трёхцветным государственным флагом на азербайджано-армянской границе государственные интересы Азербайджана охраняются на самом высоком уровне.