Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет

По обновленным оценкам, на разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет.

По обновленным оценкам, на разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН.

"В октябре 2021 года мы сообщили суду, что при отсутствии срочного вмешательства потребуется до десяти лет, чтобы завершить операцию по разминированию в достаточной степени для того, чтобы большинство азербайджанских вынужденных переселенцев могли вернуться в свои дома. Теперь, учитывая обнаружение тысяч новых мин и взрывных устройств, по обновленным оценкам, на это может уйти около 30 лет", - заявил замглавы МИД.

Напомним, сегодня в Международном суде ООН проходят слушания по иску Азербайджана против Армении.

Это второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев.

Слушания проходят во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Донохью.