На пастбища Кельбаджара переносятся овцеводческие и пчеловодческие хозяйства

Начался перенос в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район Азербайджана овцеводческих и пчеловодческих хозяйств.

Начался перенос в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район Азербайджана овцеводческих и пчеловодческих хозяйств.

Об этом Report сообщили в рабочей группе по экономическим вопросам при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Процесс переноса осуществляется в рамках пилотного проекта. На пастбища Кельбаджара намечается перенос 6 овцеводческих хозяйств (до 10 тысяч голов скота в целом). До реализации пилотного проекта были оценены риски переноса хозяйств на пастбища, в целях обеспечения безопасности отар, ульев, ухаживающих за ними граждан совместно с соответствующими местными органами исполнительной власти осмотрены территории.

Целью пилотного проекта является на первоначальном этапе оценить возможности использования летних пастбищ на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Кельбаджаре, оценить риски, и в соответствии с этим в будущем перенести на пастбища Кельбаджара большее число хозяйств.